Claudia se victimiza: Niega “colarse” de proabortistas (VIDEO)

La presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco evitó contestar si está detrás del plantón de las mujeres pro-aborto que se instaló en el Congreso del Estado, pues aseguró que ella solo cumple con los mandatos de la 4 Transformación a diferencia de los diputados como Gabriel Biestro Medinilla y Nora Escamilla.

En entrevista, Rivera Vivanco lamentó que ambos diputados no demuestran empatía con la ciudadanía para escucharlas, pese a que no concuerden con las peticiones.

Por ello, negó haberse colgado del movimiento que realizaron las mujeres pro aborto desde el pasado lunes, por lo que crítico que diversos diputados no sigan la lucha por el aborto.

"Yo entiendo que crean que soy así de súper poderosa, entiendo a mi compañero que el temor que puede sentir cuando está en una competencia en la política tradicional, pero nuevamente les hago el llamado a que no se confundan las causas no es reciente, somos muchas mujeres que históricamente hemos luchado por nuestros derechos, cuando piensan que no deberías de meter en esos temas, del porqué no es importante, pero sobre todo es atender a la ciudadanía eso es el movimiento de la 4 Transformación", dijo