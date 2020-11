Claudia a un paso de perder la certificación TIF del rastro municipal

El rastro municipal de Puebla está en riesgo de perder la certificación Tipo Inspección Federal (TIF), así lo informó el regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel, ya que aseguró que no se han mantenido los protocolos para mantenerla.

"Dejaron de invertir o dejaron de hacer algunas cosas, puede ser desde una pintura hasta el cambio de maquinaria, es muy probable que se pueda".

Al respecto la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco evitó confirmar si el rastro perdió la certificación, al justificar que siguen los trámites para concervarla en la Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

"No hay cambios hemos tenido pláticas con la Senasica, que si tenemos como compromiso realizar este análisis si ha bajado o no el consumo cárnico, todavía no están los procesos terminados por eso debe e oportunidad para darles a conocer en todas las obligaciones que tienen que cumplir los rastros", dijo.

No obstante, trascendió que el director de la Industria de Abasto, Raúl Corona Flores, fue despedido de su cargo.