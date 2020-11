Claudia rechaza raja política por el apoyo a pro abortistas (VIDEO)

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco dijo que acudió al plantón de las mujeres pro aborto que se instaló en el Congreso del Estado ya que es su obligación escuchar las demandas ciudadanas, lo cual ha sido olvidado por los diputados Gabriel Biestro Medinilla y Nora Merino Escamilla.

En entrevista, Rivera Vivanco justificó su participación en el plantón asegurando que existen varias personas que durante años han solicitado la despenalización del aborto y la violencia en contra de las mujeres.

Asimismo, ante las críticas por apoyar dicha causa, la presidenta municipal mencionó que es su responsabilidad, al igual de todos los funcionarios públicos, pues escuchar las demandas ciudadanas permite realizar políticas públicas en beneficio de las personas.

“Les hago el llamado a que no se confundan, las causas no es reciente (sic), somos muchas mujeres que históricamente hemos luchado por nuestros derechos, cuando piensan que no deberías de meter en esos temas, del porqué no es importante, pero sobre todo es atender a la ciudadanía. Eso es el movimiento de la Cuarta Transformación”, dijo.