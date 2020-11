Ciclistas se manifestarán en La Malinche por falta de acceso a las montañas

Con el fin de demandar la desigualdad de acceso a las montañas para hacer ejercicio, este día el grupo Vertical Running Team se manifestará en La Malinche.

En entrevista con Iván Mercado, Carlos Paredes Aguilar miembro del grupo de corredores "Vertical Running Team" detalló que se manifestarán en el transcurso de esta mañana. Lo anterior debido a que no se les permite el acceso a montañas para practicar ejercicio, mientras que a los taladores de árboles se les da libre tránsito.

"Por la pandemia han cerrado los accesos a los parques pero los talamontes, los que están cortando árboles si pueden subir y nosotros que queremos hacer montañismo y hacer ejercicio no nos dejan subir", comentó.

Aguilar mencionó que han tenido diversos incidentes con los pobladores y ganaderos de algunas montañas, mismos que les han prohibido el acceso a las montañas, por lo que se inconformarán con esta manifestación para demandar que si ellos no tienen acceso, tampoco los taladores.

"Hace un par de semanas subimos por la Lista y los pobladores no nos dejaron subir, en Ozolco nos enfrentaron unos ganaderos y no nos dieron paso, ahorita por La Malinche hemos estado subiendo y vemos que suben los taladores y no les dicen nada, la manifestación será para reclamar eso, si nosotros no podemos subir, tampoco ellos", añadió.

Para finalizar el corredor puntualizó que el punto de reunión será en La Malinche en el camino que va al albergue del IMSS por el lado de Puebla. Además reveló que dicho grupo realizará un recorrido para dar a conocer el maratón que están organizando y que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

"Vamos subiendo a la malinche, el camino que va al albergue del imss por el lado de Puebla en la primera pluma, ahí va a ser nuestra reunión, ahí nos quedamos de ver con nuestro grupo y la gente que se quiera sumar", puntualizó.

"Nuestro grupo está organizando un maratón ya que no hay carreras ahorita, vamos a hacer un recorrido de lo que será nuestro maratón durante el próximo fin de semana que iniciará en donde nos reuniremos hoy y culminará en el zócalo de Puebla", finalizó.

Vertical Running Team es un grupo de corredores formado por 100 personas que se dedica a hacer ejercicio en montaña y bicicleta dentro de la entidad poblana.