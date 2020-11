Médicos IMSS La Margarita le dan el último adiós a Doctora Mari Tere fallecida por Covid (VIDEO)

La muerte de la doctora Mari Tere, derivado del contagio por Covid-19, causó pesar y tristeza en los médicos del IMSS "La Margarita", así lo manifestaron sus compañeros de trabajo.

A través de redes sociales, compañeros de la hoy occisa doctora Mari Tere Ramos Sánchez, reaccionaron con profunda tristeza al suceso, pues señalaron que Sánchez era una gran profesional, amiga y sobretodo ser humano.

Además destacaron que fue maestra de muchas generaciones de médicos en el HGZ20 del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como del HG Norte SSA Puebla, por lo que agradecieron entre otras cosas su compañía y amistad durante las guardias que realizó a lo largo de su trabajo.

Mari Tere se desempeñó como médico no familiar en el área de medicina interna y laboró en el turno nocturno HGZ20. Justamente el día de ayer los compañeros y amigos cercanos a la hoy occisa participaron en una misa para pedir por la recuperación de Mari Tere.

Sin embargo, en punto de las 21:00 horas al enterarse de la defunción, de acuerdo a fuentes consultadas por CAMBIO los compañeros del nosocomio poblano lamentaron el deceso de la doctora Sánchez.

Para finalizar hay que destacar que de momento la institución médica no ha emitido ningún comunicado en particular al respecto de esta nueva baja para el ejército blanco que combate la pandemia Covid-19; no obstante, de manera general emitieron un video de agradecimiento para todo el personal que falleció en cumplimiento de su labor.