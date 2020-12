Secretario de salud confirma que por deudas con sus trabajadores cerraron farmacia de Hospital del Sur

Poblano acusaron en redes no estaban dando el servicio de farmacia.

El secretario de salud, José Antonio Martínez García reconoció que hay una situación de conflicto en las farmacias del Hospital del Sur, debido a un problema interno con la empresa Pharma Tycsa que le adeuda sus honorarios a sus trabajadores.

En conferencia de prensa el funcionario estatal comentó que dicha empresa lleva cabo el control de inventarios en 272 puntos de toda la entidad poblana, misma que este día poblanos acusaron en redes no estaban dando el servicio de farmacia.

El secretario comentó que la empresa Pharma Tycsa es la responsable, pues tiene un problema interno ya que no le han pagado a su personal, no así el sistema de Salud, por el cual dialogarían con los afectados para que no se deje sin sus medicamentos a los derechohabientes.