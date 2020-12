Claudia se dice dispuesta a comparecer por segunda vez en la Inspectora (VIDEO)

La presidenta Municipal Claudia Rivera Vivanco dijo estar dispuesta a acudir a su segunda comparecencia ante la comisión Inspectora de la ASE, pese a que en el anterior proceso sólo entregó un informe de 26 hojas, aseguró que buscó "colaborar" con los legisladores.

En entrevista, Rivera Vivanco mencionó que no ha sido notificado al momento sobre la comparecencia de la comisión inspectora de la ASE.

Asimismo informó que jamás fue llamada a realizar las mesas de trabajo que ella propuso.

"Yo propuse realizar mesas de trabajo por su puesto el compromiso es el combate a la corrupción, es dar la cara, así lo haré, no me han dicho cuando se llevarán a cabo la mesa de trabajo, ustedes son testigos que entregue una solicitud en temas que no se han formalizado, yo quiero pensar que todo va para sumar, espero que no sean esas palomas mensajeras que llegan y provocan a algunos grupos que hacen una actividad en el zócalo, eso no abonaría nada", dijo.