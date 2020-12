Rechazo de diputados a Ley de Ingresos es un “castigo político machista” vs Claudia: Liza Aceves

Liza Aceves López, Secretaria General del Ayuntamiento de Puebla, acusó que el rechazo de los diputados de Morena a la propuesta de Ley de Ingresos del municipio es un “castigo político machista” contra la alcaldesa por su activismo y acompañamiento con los mujeres proabortistas que tienen tomado el Congreso local.

Este día, la Secretaria General del gobierno municipal de Claudia Rivera Vivanco, hasta señaló directamente al líder del Congreso de estar detrás del castigo contra la alcaldesa:

"Hay una revancha y un castigo, no nos sorprende está actuando como buen hombre del patriarcado castigando al gobierno municipal con un tema con el cual no puede porque su agenda no es real, no cree en la libertad de las mujeres, lo que no está bien es que el castigue al municipio de Puebla porque él es incongruente", señaló.