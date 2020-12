Comerciantes de la 5 de Mayo bajan cortinas tras enfrentamiento entre ambulantes y policías (FOTOS Y VIDEOS)

El permiso que otorgó el Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco para que los ambulantes se colocaran en el corredor 5 de Mayo provocó que policías municipales e informales se enfrentaran en una riña que provocó pánico entre los comercios establecidos, que mejor optaron por bajar sus cortinas.

Fue el día de ayer alrededor de las 18:00 horas cuando se desató un enfrentamiento entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los ambulantes que estaban a punto de llegar con sus puestos al Zócalo de la capital, pues la zona en donde se encontraban supuestamente estaba prohibida para los informales.

Sin embargo, los comerciantes al percatarse comenzaron a gritar “Tenemos un acuerdo” a los elementos de la SSC, a pesar de ello comenzaron a retirarlos a la fuerza, lo que provocó un enfrentamiento entre ambas partes ante el desbordamiento de los informales en el Centro Histórico.

El operativo solamente provocó pánico para los transeúntes y para los negocios formales, pues hasta bajaron sus cortinas por el miedo de cómo pudiese terminar esta riña.

Antes de esta confrontación hubo otra, pero entre ambulantes que pelearon el espacio de las banquetas sobre la calle 2 Poniente del Centro Histórico, justo frente a la tienda “Modatelas”; sin embargo, el pleito no pasó a mayores y los ambulantes continuaron ‘adueñándose’ de esta vialidad.

El secretario de Gobernación Municipal (Segom), Rene Sánchez Galindo, intentó justificar su ineficiencia al culpar a sus elementos de Vía Pública por dejar colocar a los ambulantes que se instalaron dentro de las vallas de sanidad que instaló el Ayuntamiento de Puebla en la calle 5 de Mayo, e incluso anunció que los inspectores serán sancionados.

Asimismo, Sánchez Galindo informó que los ambulantes sí pueden situarse desde la 4 Poniente a la 8 Poniente sobre 5 de Mayo, pero aceptó que ayer los comerciantes se ‘adueñaron’ del corredor.

Por dicha situación, René Sánchez Galindo mencionó que en Contraloría se interpusieron las medidas para castigar a sus elementos de la vía pública que permitieron que la calle 5 de Mayo se convirtiera en un tianguis.

"Ya tomamos medidas y no se va a permitir que se instalen en esa zona. Vamos a tomar las medidas que sean necesarias, incluso internas porque no debió haberse permitido por los inspectores de Vía Pública (...). El tema ya está en jurídico de Gobernación, en unos momentos me darán la respuesta", expuso.