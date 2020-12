Ayuntamiento es el que extorsiona y cobra a los ambulantes: Barbosa le contesta a René

El gobernador Miguel Barbosa Huerta evidenció que el Ayuntamiento de Puebla es el mismo que extorsiona al comercio informal que ha invadido el Centro Histórico, por lo que le respondió el titular de la SEGOM que no es competencia del ejecutivo emitir un decreto para controlar este tema sino del Cabildo.

En conferencia de prensa el titular del poder ejecutivo comentó que se ha intervenido con los diálogos con grupos de comercio informal, sin embargo el tema de retirarlos debe ser de estricta competencia del Ayuntamiento de Puebla y debe estar contenido en un acuerdo que apruebe en su caso el Cabildo.

En este sentido comentó que la regulación de las calles no se da pues en la misma Secretaría de Gobernación Municipal quien lejos de evitar este tema, extorsiona a los ambulantes y les cobra piso para poder vender, con ello el mandatario le respondió al titular de esta dependencia quien ayer rogó por la ayuda del gobierno del estado ante su ineficacia para controlar el comercio informal.

“Debo decirte que la regulación del comercio en las calles es competencia del ayuntamiento, si ellos son los que les cobran y los extorsionan, así de claro, si no hay una regulación escrita que hagan una sesión de cabildo y al expidan, no es competencia del gobierno expedir un decreto, tienen reglamentos, ellos lo hacen y lo hacen bien”, dijo.

En este tema acotó que el ayuntamiento inclusive debe tener una acción de constitucionalidad preparada para armar un “escandalito” en caso se que intervenga con acciones duras el estado, solo que afirmó en caso de que se presenten situaciones de resigas se tomarían acciones como mecanismo de solución de acuerdos.

Barbosa Huerta aclaró que no se trata de desplazar a la autoridad municipal, por lo que comentó espera que el dialogo fluya, ya que actualmente el comercio no tiene una regulación y está descontrolado, aquí precisó qué hay quienes se benefician de este tema.

“No se trata de desplazarlos, vamos a contribuir con el diálogo espero que avancemos el problema es que se dejo crecer ese asunto y esta descontrolados, seguramente no digo de quienes, pero hay quien se beneficia de todo, siempre hay un segmento que se beneficia, que me digan quien será que nadie, yo no lo creo”, expresó.