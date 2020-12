Polis de Claudia amenazan con detener a ciclista por circulan en la 20 Oriente y 14 Norte

A través de redes sociales ciudadanos denunciaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encuentran amedrentando y amenazando con llevar detenidas a las personas que circulan por la calle 20 Oriente y la 14 Norte sin que comentan un delito.

En la cuenta twitter Cristhoper Damián fue evidenciada la patrulla número DTC505 en la que circulan los elementos responsables de las amenazas.

Asimismo, la publicación dio a conocer que la respuesta que dieron los uniformados sobre la detención al ser cuestionados por el motivo de la detención fue de un "te vale madre" y posteriormente huyeron al darse cuenta que estaban siendo grabados.

"Ojo aquí @LourdesRMtz @RiveraVivanco_ cuando circulaba en la 20 oriente y 14 norte en mi bicicleta sin razón aparente la unidad DTC505 con placas UAY7679 me cierran el paso y me amedrentan diciendo que tuviera cuidado con lo que dijera ya que me podrían llevar detenido", dijo.