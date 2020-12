Ni el rebrote frena exposición de autos en Buenavista Tetela (VIDEO)

Este día se organizó en Buenavista Tetela una exposición de autos pese a la pandemia por el coronavirus, además de que en el evento aunque fue al aire libre se reportaron aglomeraciones de personas que no respetaron las medidas sanitarias.

Mediante redes sociales se difundió un video en donde se puede apreciar la entrada a dicha exhibición con cientos de personas que no respetaron las medidas contra el coronavirus.

De igual forma los asistentes no portaron cubrebocas y no respetaron el metro y medio de distancia pese a que las autoridades recomendaron el pasado viernes que estaban prohibidos los eventos que reunieran más de 10 personas para no se propagara más el virus.

Por último, pese al reporte que varios poblanos realizaron, las autoridades hicieron caso omiso.