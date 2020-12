Caos en línea 2 de RUTA: Conduent Solutions sabotea el cobro y se hacen largas filas (VIDEO)

La empresa Conduent Solutions nuevamente afectó al sistema RUTA, ya que saboteó el sistema del recaudo de terminales de la Línea 2 como la de Margaritas para que no pudieran cobrar este día, situación que se agregará a la denuncia en su contra, así lo informó Carretera de Cuotas, quien además puntualizó de haber fallas en otras máquinas se permitirá el acceso gratis a los usuarios.

En entrevista para Cinco Radio, el director del Organismo Público Descentralizado, Rodolfo Chávez Escudero informó que han tenido reportes de que la terminal Margaritas tuvo fallas desde temprano este 7 de diciembre para retomar el cobro y la recarga de tarjetas de prepago, lo que provocó que usuarios tuvieran que hacer largas filas.

En este sentido el funcionario precisó que se está trabajando para que en cuestión de horas comience a funcionar de manera normal, toda vez que ha sido el único Paradero donde detectaron fallas para que se pudiera hacer la recarga a sus tarjetas de prepago, pues detalló que durante las pruebas de la semanas pasada no se habían registrando fallas.



"Si tenemos ahí una falla, desde las 6 estamos en la terminal Margaritas la empresa Conduent nos dejo un problema que ya se está levantando (...) Espero que en cuestión de horas quede listo ya hicimos pruebas desde el viernes y hoy nos boicotearon", dijo.



Aquí fue donde refirió que el problema fue provocado por la empresa Conduent Solutions que tenía previamente la concesión del recaudo, y es que comentó que sabotearon el sistema y está misma madrugada detectaron que les desactivaron el sistema por el cual se recauda, delito que acotó se sumará a la carpeta de la denuncia que será presentada en su contra próximamente.



"Nos cerraron el sistema, es un sabotaje nos bajaron el switch así es por eso vamos a proceder legalmente se le sume a la denuncia contra ellos por el fraude (...) hoy en la madrugada nos desactivan el sistema, decir que mientras no se arregle seguirán entrando libre los usuarios", expresó.



Chávez Escudero precisó que en caso de que haya fallas no se le cobrará a los usuarios en ese momento hasta que se arregle el problema con la máquina correspondiente esto atendiendo las instituciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta de no afectar a nadie, además de que exhortó a los usuarios a medir sus tiempos para que no tengan complicaciones.

Recordar que este día la Línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA) retomó el cobro usual de 7.50 después de un mes que fuera gratuito por el retiro de la concesión a Conduent Solutions, mientras que la Línea 3 en los próximos días también estará reanudado el servicio usual mediante el cobro de la tarifa correspondiente.