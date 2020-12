Grinch, ¿eres tú? poblanos maltratan y roban nochebuenas del bulevar 5 de mayo

En el camellón de la 31 oriente y el boulevard 5 de mayo se plantaron nochebuenas con la finalidad de que la ciudad de Puebla luzca navideña durante estas fiestas decembrinas.

Pero más tardaron en ponerlas que la gente en maltratarlas y robárselas, acción que reprobaron las y los poblanos.

“El gobierno hace para que se vea bonita la ciudad y gente mala viene y se roba las cosas no es correcto deberían de poner un castigo con las cámaras indagar quién fue porque si se puede dar con las personas que están robando las cosas” refiere Ricardo, que pide que castiguen a los responsables

“Que no sé para qué, luego las arrancan y no tienen vida en su casa y no tienen los mismos cuidados que tendrían aquí” comenta Ana Karen