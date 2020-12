Claudia Rivera miente: desde noviembre rastro municipal perdió certificación TIF

El pasado 1 de diciembre la presidenta municipal afirmó que el Ayuntamiento ya no consideraba seguir con dicha certificación, misma que había perdido días antes

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco mintió el pasado primero de diciembre cuando aseguró que su gobierno ya no consideraba seguir con la certificación tipo TIF para el rastro municipal, pues la realidad es que desde el mes de noviembre se perdió esa garantía para la calidad de la carne.

Fuentes cercanas a CAMBIO informaron que fue específicamente el 28 de noviembre cuando se perdió el Tipo de Inspección Federal (TIF), debido a que Raúl Corona Flores, ex director de la Industria de Abastos, no recibió al personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

El ex funcionario no recibió a las autoridades federales encargadas de la certificación TIF debido a que la ex dirección jamás invirtió los 12 millones de pesos que se otorgaron para rehabilitar la maquinaria del rastro municipal, así como para pintar el inmueble de acuerdo a lo solicitado según confió la misma fuente. El mismo 1 de diciembre la alcaldesa anunció la salida de Raúl Corona Flores.

Rivera Vinco mintió también debido a que insistió en que un rastro TIF no era lo más conveniente para la capital, sin embargo, en el Plan de Desarrollo Municipal se establece que la certificación se tuvo que haber mantenido para reactivar la economía, esto en el apartado 15. Rastro Municipal Certificado para una Ciudad Saludable.

Este documento marca que se debe “Conservar la certificación en la norma sanitaria Tipo Inspección Federal (TIF) para porcinos, bovinos y equinos sacrificados en Industrial de Abastos Puebla, con el fin de garantizar la inocuidad de los cárnicos”.

El pasado 2 de diciembre CAMBIO informó que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco echó a la basura más de 40 millones de pesos que invirtió el Ayuntamiento de Puebla en la administración de Eduardo Rivera Pérez al perder la certificación Tipo Inspección Federal (TIF) del rastro municipal.

Rivera Vivanco intentó disfrazar la pérdida del TIF al asegurar que ahora el matadero se trasladará al certificado Tipo Secretaría de Salud (TSS), sin embargo, esta modalidad tiene menos exigencia en los procedimientos que se siguen en la manipulación de los cárnicos.