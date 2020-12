Por ambulantaje, Puebla podría dejar de ser Patrimonio Cultural de la Humanidad

Sergio Vergara Berdejo, Secretario de Cultura del estado, mencionó que el desbordamiento de vendedores ambulantes en el Centro Histórico podría ser un factor para que Puebla pueda perder el nombramiento como Patrimonio Cultural de la Humanidad, ya que podrían dañar las estructuras de los edificios en el primer cuadro de la ciudad.

En entrevista, el Secretario de Cultura reveló que para perder esta denominación se tendría que tener un daño físico en los edificios así como la actividad comercial que al aglomerarse podría ser un factor de riesgo en las estructuras de dichos inmuebles, por lo que mencionó que se debe tener un equilibrio en la forma de vida del Centro y la forma de defender la parte de Patrimonio.

"El Centro Histórico está protegido por la UNESCO lo que se tiene que hacer es no perder este patrimonio, primero te tiene que llegar una notificación que es una sanción y luego un oficio de que no estás haciendo nada para preservarlo y al no hacer nada se puede tener un riesgo de perder la denominación", dijo.