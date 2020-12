Justifica Liza Aceves ausencia de Claudia: Inspectora no tiene facultades para llamarla a comparecer

La secretaría General del Ayuntamiento, Liza Aceves López y el consejero jurídico de Presidencia, Damián Romero Sánchez, retomaron el argumento de que Comisión Inspectora ASE no cuenta con las facultades para llamar a comparecer a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, por presuntas irregularidades cometidas en su gobierno esto a fin de justificar su ausencia en la sesión de dicha comisión.

En rueda de prensa, Romero Sánchez aseguró que el Ayuntamiento de Puebla presentó un escrito donde venía toda la información requerida de la comisión, por lo que van a esperar una respuesta de la Auditoría Superior del Estado para saber si proceden jurídicamente en contra de los integrantes de la comisión.

"Solicitamos el origen de la comparecencia del origen de la comparecencia, sin embargo esta no fue presentado, la diputada presidenta dijo que no lo tenían que no hay tal expediente, por eso evaluamos que hace el Ayuntamiento sobre los alcances violatorios", dijo.