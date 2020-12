Claudia prometió ayudar a artistas urbanos con 3 mil pesos, pero los dejó esperando (VIDEO)

El Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco engañó a decenas de artistas urbanos de Puebla, pues el pasado 20 de noviembre les prometió que les entregaría un apoyo de 3 mil pesos para sobrellevar la pandemia, sin embargo, los dejó plantados y hasta la fecha no les ha entregado ni un solo peso.

En entrevista con CAMBIO, José Antonio López y José Luis, ambos músicos con 50 y 30 años de trayectoria, denunciaron no recibir el apoyo prometido por parte del Ayuntamiento de Puebla y por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp), tras quedarse sin lugares de trabajo debido a la pandemia por el coronavirus.

Ante ello y por la falta de pago de este beneficio, fue que ayer se manifestaron de manera pacífica cerrando la 3 Poniente a la altura del 16 de Septiembre y 3 Sur, estos dos poblanos acompañados de fotógrafos, meseros, operadores de juegos mecánicos, vendedores de globos entre otros sectores, evidenciaron la opacidad por parte del gobierno municipal de la alcaldesa.

Aunado a esto, solicitaron al Ayuntamiento reabrir los espacios de trabajo en donde ellos se desenvuelven como lo son servicios de banquetes, eventos sociales, bares, ferias entre otros. Ellos se comprometieron a acatar todas las medidas de sanidad y laborar de manera reducida con el fin de no propagar el virus.

En este sentido, los inconformes denunciaron que el pasado 20 de noviembre fueron citados en la madrugada en el polideportivo Xonaca para comenzar con la entrega del apoyo de 3 mil pesos en donde a cada uno de ellos se les entregó un folio firmado por parte del Director de Desarrollo Político marcado con que el apoyo será por persona y que no es acumulable.

"Ese día veníamos con frío, no desayunamos muchos y no nos dieron nada, el gobierno municipal está tranquilo y nosotros aquí viendo que podemos sacar para comer, ni para un taco ya tenemos", dijeron los dos poblanos.

En entrevista, Don José Antonio López, cantante de un grupo con más de 50 años de trayectoria, con lágrimas en los ojos mencionó que lleva más de nueve meses sin trabajar debido al cierre de los negocios en donde anteriormente trabajaba, por ello se ha visto en la necesidad de recurrir a trabajos de albañilería e incluso de recurrir al ambulantaje para poder sobrevivir y llevarle el sustento a su esposa y su hijo.

“Todos nos hemos mantenido como dios nos dé a entender, si ya autorizaron el recurso ¿para qué lo detienen o dónde está el dinero?, no he pagado ni la inscripción de mi hijo, todos los que estamos aquí estamos pasando por lo mismo”.

Pese a ello, comentó que esos 3 mil pesos los utilizaría para pagar la inscripción de su hijo, además de que lamentó que por la temporada decembrina no tendrán eventos, por lo que su situación se encuentra en incertidumbre. Por ello, pidió al Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco entregar este tipo de apoyos que ya habían sido autorizados.

También José Luis, que labora como percusionista, mencionó que les dieron unos folios para entregarles el apoyo de 3 mil pesos, pero, que hasta la fecha no se los han entregado, por lo que acusó que el Ayuntamiento de opacidad en la repartición de este dinero.

“Nos están diciendo que el recurso no lo tienen, tengo muchos amigos de la tercera edad que dependen de este trabajo y yo también, tenemos que aprender a trabajar en los cruceros la necesidad es muy grande, hemos visto a compañeros ahí y es una tristeza”, dijo José Luis.

Mencionó que han recurrido a vender cemitas, carnitas u otro tipo de trabajos, por lo que están a punto de unirse con una organización de vendedores ambulantes ante las esperanzas perdidas de que todavía no pueden incorporarse a la Nueva Normalidad.

En entrevista con CAMBIO, la regidora del grupo G5 Marta Ornelas, mencionó que el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp) le entregó un reporte donde supuestamente faltaban tres artistas urbanos para entregarles este apoyo de 3 mil pesos, pese a ello al enterarse de la manifestación y que el panorama sea diferente, pedirá otro oficio desglosado en donde se especifique a cuántos ya se les otorgó el beneficio.

Comentó que pedirá que se lleguen hasta las últimas consecuencias y entablará dialogo con ellos para que no recurran al ambulantaje, luego de que el comercio informal se ha desbordado y que el Ayuntamiento de Puebla no ha podido controlar a pesar de la pandemia por el coronavirus.

“Según el reporte es que se les iba a entregar a tres personas, exhortaré que se me entregue un reporte, no tenía conocimiento, en estos días me comentaron que faltaban tres artistas para entregarles el dinero pero claro que se aclarará, llegaremos hasta las últimas consecuencias y exigiremos que se investigue”, declaró.