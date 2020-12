Gobierno de Claudia justifica tiradero de perritos; eran canes callejeros

La regidora de Morena, Cinthya Juárez Román, justificó que el tiradero de perros muertos que se encontraba en la estancia canina de Geovillas del Sur se debe a que son cadáveres de animales que Protección Animal recoge de la vía pública, negando que los caninos reciban malos tratos en el inmueble.

En rueda de prensa, la regidora mencionó que este reporte le fue enviado de las manos del Secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano.

Asimismo, señaló que la estancia canina se encarga de recibir también a perros en situación de enfermedad, lo que les causa la muerte al ingresar, por lo cual son embolsados y separados de los otros canes.

"Platicando con el secretario me reporta que los cadáveres de los perros son de los que se recogen en la vía pública y no llevan 15 días, no hay maltrato alguno. Recordemos, les repito que al cruzar lamentablemente fallecen son los que recoge Protección Animal”.