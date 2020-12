Claudia Rivera pavimenta la calle de su casa en el barrio San Miguelito; invierte 14 millones (VIDEO)

La obra que tendrá un costo de más de 14 millones de pesos no es prioritaria, pero se inició desde el pasado 12 de diciembre y tendrá que estar concluida el 9 de enero

Pese a que cientos de calles de Puebla permanecen sin pavimentar o sufren los estragos de los baches, para Claudia Rivera Vivanco la prioridad es rehabilitar la propia calle de su casa, para lo que gastará 14 millones de pesos que saldrán de su ‘guardadito’ de 500 millones de pesos que anunció en agosto pasado.

La Secretaría de Infraestructura municipal inició ayer obras en la calle, sitio donde se ubica el último domicilio conocido de la alcaldesa, inmueble que pertenece a su mamá Eloísa Vivanco.

A pesar de no ser una obra prioritaria y de no entrar en el primer paquete que se licitó para que se realicen las obras del Centro Histórico, Rivera Vivanco priorizó la rehabilitación de la calle 6 Poniente entre la 11 Norte-Sur a la Diagonal Defensores de la República, donde tiene su domicilio particular.



?#Entérate?¡Cinismo total! Claudia Rivera comienza a pavimentar la calle de su casa, ubicada en la calle 6 Poniente entre la 11 Norte-Sur a la Diagonal Defensores de la República, gastará 14 millones de pesos pic.twitter.com/sL0K4lDzui

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 16, 2020

En un recorrido hecho por CAMBIO se pudo observar que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos inició con la rehabilitación vial de la calle 6 Poniente, de la 11 Norte-Sur, que tendrá un costo de 14 millones 106 mil 345 pesos

.

Durante el recorrido se pudo observar que los trabajos iniciaron con el retiro de la carpeta asfáltica sobre dicha vialidad, así como de las banquetas.

Esta obra no es un trabajo prioritario para la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, pues no la incluyó en el primer paquete de licitación de las obras a generar dentro del Centro Histórico, donde las calles como la 8,10, 12 y 14 Poniente serán rehabilitadas, así como el corredor 5 de Mayo.

Cabe destacar que la rehabilitación de la vialidad de la calle 6 Poniente tampoco se encontraba dentro de las 26 hojas del informe que presentó la alcaldesa ante la comisión Inspectora del ASE, como sí venían las avenidas ya mencionadas

La obra beneficiará de manera directa el hogar de la familia de la alcaldesa, el cual se ubica entre la 15 y 17 Norte-Sur sobre la 6 Poniente, esto con la rehabilitación de la vialidad, la cual es considerada como primaria.

De acuerdo con la licitación LP-CMOP-051/2020, la obra estará finalizada el 9 de enero del 2021, pues la fecha de inicio se realizó el pasado 12 de diciembre sin que el Ayuntamiento de Puebla socializara los trabajos a ejecutar.