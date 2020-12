Un capricho de Claudia, remodelar calle de su casa y no el resto de la ciudad: regidores

Los regidores del PAN y del G5 catalogaron como un capricho la obra que la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos realiza en la calle 6 Poniente, donde se ubica la casa de la familia de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco.

En entrevista, la regidora panista Augusta Díaz de Rivera lamentó que las obras que se están generando se enfoquen a beneficios familiares de la presidenta y no a la ciudadanía, quien tanto ha reclamado obras en las diferentes colonias de la capital.

La panista señaló que ella evidenció un video a través de su cuenta Twitter sobre la rehabilitación vial de la calle 6 Poniente del tramo de la 11 Sur a la Diagonal Defensores de la República, porque un colono del barrio de San Miguel se quejó porque jamás fue socializado el proyecto

“Este video me lo mandó un vecino de la colonia que está indignado, dijo que no era la peor calle, yo lo tomo a nivel global, no era la calle peor de Puebla, hay calles que tienen baches sobre baches”, dijo.