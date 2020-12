Estas son las reglas del cierre parcial impuesto por Claudia para todos los sectores no esenciales

Los centros comerciales, gimnasios, espacios culturales, locales de actividades no esenciales no sólo deberán cerrar sus puertas a las 19:00 horas, sino que también deberán acoplarse a nuevas medidas impuestas por el Ayuntamiento de Puebla como es regresar el aforo máximo al 30 por ciento y dar servicio para llevar.

Esta tarde la alcaldesa Claudia Rivera se puso a trabajar y para evitar que se sigan llevando a cabo las aglomeraciones en el primer cuadro de la ciudad y los principales centros comerciales de la entidad dio a conocer nuevas medidas que se llevarán a cabo en la capital desde mañana hasta el 10 de enero.

Estas son las medidas tomadas por el Ayuntamiento de Puebla:

-Tiendas departamentales, centros comerciales, espacios destinados a actividades culturales, gimnasios, locales de actividades no esenciales, parques y restaurantes deberán cerrar a las 19 horas.

-Restaurantes, podrán laborar después del horario antes mencionado, pero solo con servicio a domicilio.

-Farmacias y tiendas de autoservicio podrán operar con horarios regulares con un aforo máximo del 30 por ciento