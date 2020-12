Tesorero insiste que no habrá subejercicio de más de 2 mil millones en la capital

El tesorero, Armando Morales Aparicio insistió en que el Ayuntamiento de Puebla no cuenta con un subejercicio de dos mil 142 millones de pesos, ya que aseguró que dicho monto ya se encuentra comprometido, sin embargo justificó que en administraciones pasadas también sobraba dinero lo cual jamás fue criticado.

En rueda de prensa el funcionario detalló que dicho monto se va a gastar en los próximos días en diversos programas que tiene planeado el Ayuntamiento, sin embargo no especificó cuáles son.

Morales Aparicio aseguró que el subejercicio es un término técnico con el cual todos en el Ayuntamiento de Puebla deben cumplir, el cual jamás fue criticado en administraciones anteriores.

"En anteriores administraciones se venía presentando, los subejercicios que se mencionan van desde los mil 800 millones de pesos en 2018, tenemos otro que marca junio de 2017 y marzo de tres mil 680 millones, no existe subejercicio, que quiere decir esto que es todo aquello que no ha sido pagado eso no quiere decir que esté disponible, si no por el contrario muchas de estas ya tienen un compromiso para enfrentar las necesidades que tiene el Ayuntamiento de Puebla", dijo.