Ginecólogo depravado del Hospital Ángeles acosa y le dice palabras sucias a poblana en plena consulta

Una joven poblana denunció a su ginecólogo Carlos Salinas Dorantes que trabaja en el Hospital Ángeles por manosearla así como ser víctima de comentarios como "pregúntame a mí como hombre qué me parecieron tus senos (...) pero no te vayas a enojar eh, la verdad se ven ricos, estás bien dotada” en plena consulta.

Fue por medio de redes sociales que la poblana Nuria alzó la voz y decidió no quedarse callada luego de que en una revisión médica el ginecólogo Salinas Dorantes invadiera su intimidad al saber que la joven todavía no ha tenido relaciones sexuales, por lo que comenzó a lanzarle preguntas que no son propias de un especialista.

Y es que la joven relató que desde el 2013 había asistido al hospital Ángeles con él para sus revisiones rutinarias acompañada de su madre, sin embargo, fue el pasado 18 de diciembre del año en curso que la poblana entró al consultorio sola, razón por la que el sujeto comenzó a aprovechar su profesión para tocarla lascvivamente. -



"Me hizo la pregunta obligatoria: “¿has tenido ya relaciones sexuales?”, al contestarle que no, no hay razón para que me examine la vagina (...) Me empezó a decir que sexualmente estoy muy reprimida y que por eso estoy así, me empezó a hablar sobre moteles, sus horarios, los amantes (...) aquí fue cuando lanzó el primer comentario con el que me tendría que haber salido: “¿Sabes que entre MÁS PECAMINOSA SEA LA FANTASÍA SEXUAL O LA IDEA ES CUANDO MÁS PLACER TE DA?", exhibió la joven.



Luego de esto, la joven pasmada le pidió al médico que se concentrará en hacerle la exploración de mama, por lo que la hizo pasar a la sala de exploración, cuando comenzó con la revisión le lanzó comentarios como: “mira, ¿ya viste cómo se puso tu pezón? Es porque te estás excitando”.



"Seguía revisando, pero en lugar de palpar como normalmente lo hacen los médicos, empezó a masajear mis senos y a pellizcar mis pezones, preguntando si sentía excitación, yo le contesté que no, que es una revisión así que no. Me dijo que empezara a fantasear que él era mi novio y que me dejara llevar", dijo.



Luego de este suceso la joven comenzó a decirle al médico que la respetara por ser su paciente, sin embargo el doctor continuó lanzando comentarios inapropiados por lo que Nuria quedó totalmente en shock y no supo cómo actuar o responder. Ya al final de la revisión el doctor le pidió que le diera un abrazo y la joven accedió pensando que era para "hacer las paces", pero no fue así, ya que empezó a besar su cuello y metió sus manos por debajo de su playera.



"Me quedé sin habla porque empecé a entrar en estado de shock y a sentir el miedo. Mi cuerpo se empezó a tensar y a temblar, tenía mucho miedo de que metiera su mano en mi pantalón y tocara mis nalgas o peor aún, mi vagina. Me preguntó si podía masajear mis pechos y le dije que no, que no estaba cómoda con eso, pero el tipejo a huevo me levantó mi playera y mi brasier y me empezó a manosear. En ese momento me dije mentalmente “no sientas, pronto va a pasar esta pesadilla”. Dijo la poblana.



Todavía el sujeto luego de esto, le preguntó a la joven si podía lamer sus senos para que sintiera placer y le preguntó si estaba dispuesta a sentir su miembro en sus manos, la joven en shock le contestó que no y él médico le dijo que dejaría por la paz esta situación.



"Me fui manoseada, sin un diagnóstico, sin tratamiento y me dijo “para la próxima ya no quiero que vengas con mamá gallina, ya tienes mi celular, solo mándame mensaje de que vienes y con eso”, salí del consultorio sintiéndome tan sucia y culpable por permitir que me hiciera eso y no reaccionar a tiempo, lo que hice fue llegar a mi casa a llorar al baño mientras me bañaba tratando de quitar todo lo sucio de sus manos" narró Nuria.



Por último la poblana hizo un llamado a todas las mujeres a que dejen de asistir con dicho ginecólogo y exhortó a las madres de familia a siempre acompañar a sus hijas a este tipo de consultas.