VIDEO: Maluma le responde a Neymar tras polémica por Natalia Barulich

El cantante colombiano Maluma abrió nuevamente su cuenta de Instagram para aclarar toda la polémica que surgió en los últimos días tras las supuestas burlas de Neymar en un video durante los festejos del PSG por pasar a la Final de la UEFA Champions League.

La prensa de espectáculos ha asegurado que el brasileño sale con la modelo Natalia Barulich, exnovia de Maluma y a la cual supuestamente le dedicó 'Hawaii', su más reciente éxito, el cual Ney cantó en algunas grabaciones.

Sin embargo, Juan Luis Londoño aclaró toda esta situación a través de un Live.

"No se dejen engañar, no ha pasado nada. Yo no sé si estan juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida y si ellos son novios me parece muy bien, cada quien necesita amor en su vida yo no tengo ningún prolbema con él, me siento muy agradecido con él y todo el equipo del París por poner esa canción después del partido".

El colombiano se tomó con buen humor todos los comentarios y memes al respecto.

"No le deseo mal nadie, no me desgasto con esas cosas y a los que han hecho los memes, están cabrones, están muy duros, síganlo haciendo".

Por último le deseó éxito al atacante del París y dijo estar todo en orden con él.

"Yo no tengo nada contra Neymar, no me gustan los problemas, soy un tipo muy pacífico. A mi no me gusta el drama de estar mandando indirectas. En Colombia somos criados de esa manera, si tenemos un problema lo enfrentan con todos los poderes, sin miedo, le deseo todo el éxito, es un crack".

Con información de: Medio Tiempo