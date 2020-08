Rommel Pacheco pasa de atleta Olímpico a maestro de Educación Física

Este lunes regresaron a clases miles de niños, por lo que para ayudar a todos esos a que mantengan una vida sana a la par de los estudios, el clavadista Rommel Pacheco se unió al programa Aprende en Casa para impartir las clases de educación física.

A través de redes sociales usurios compartieron la aparición del clavadista olímpico como docente en el programa “Aprende en Casa II”, el cual se transmite por televisión, radio e internet.

“Que maestro de educación física tienen los niños de lujo?? Rommel Pacheco ???? grande Rommel ??siempre haciendo el bien? (sic)”, escribieron en redes sociales.

¿Quién es Rommel Pacheco?

El clavadista de 34 años es originario de Mérida, Yucatán y comenzó a practicar natación cuando tenía apenas 3 años.

Aunque Rommel también practicó otros deportes como futbol, beisbol y gimnasia, los clavados fue lo que más le apasionó, pues en una ocasión reveló que lo que más le gusta es sentir que vuela en el aire y caer en el agua.

Pacheco participado en tres Juegos Olímpicos, y ha ganado tres medallas en campeonatos mundiales. Por ahora, es uno de los seleccionados para participar en las próximas competencias mundiales de Tokio.

Hace dos años, el clavadista participó en el reality show Exatlón México, el cual significó para él un desafío, pues no sólo eran pruebas físicas, sino también mentales.

“En verdad, el reality show me hizo sufrir mucho. Había poca comida y agua, no había luz eléctrica, no había baño… realmente las condiciones eran bastante precarias y extremas”, dijo en entrevista para Tokio2020.org.

Fuente: Fórmula