Precuela de "GOT" busca al príncipe Targaryen más temido

"House of the Dragon" estará compuesta de 10 capítulos y estará centrada en el origen de los Targaryen

"Game of Thrones" fue un fenómeno de audiencia mundial, por lo que habrá una precuela "House of the Dragon", que está preparando HBO.

La serie se centrará en la historia de origen de los Targaryen, y es por eso que la cadena ya está buscando a un actor que encarne a Daemon Targaryen, descrito como "el príncipe pícaro".

The Illuminerdi ha publicado el anuncio de casting para el personaje, que será interpretado por un actor de entre 40 y 45 años. "Hermano menor del rey Viserys, Daemon no nació con una ambición evidente por el trono a pesar de estar en la línea de sucesión para él. Es menos metódico y más impetuoso. Sin mencionar que se aburre fácilmente, tropezando de una distracción a otra con la obsesión subconsciente pero singular de ganarse el amor y la aceptación de su hermano, el rey. La mayor parte de la alegría de Daemon se encuentra a punta de espada. Pero incluso como el guerrero más experimentado de su tiempo, vacila entre vil y heroico, convirtiéndolo en el verdadero pícaro de la serie", reza la descripción.

La publicación también apunta que el actor que encarne a Daemon rodará entre enero y diciembre de 2021.

Daemon es descrito en los libros como el hombre más peligroso de Poniente durante su vida, que llega a conquistar la región conocida como Peldaños de Piedra y a declararse rey. Más tarde regresa a Desembarco del Rey, entrega su corona a su hermano y sirve a Viserys.

El personaje se casa con su sobrina, Rhaenyra Targaryen, y apoya su reclamo al trono durante Danza de Dragones. Daemon muere después de matar a su sobrino, el príncipe Aemond, en un duelo durante la guerra.

"House of the Dragon" contará con 10 episodios. George R.R. Martin, Vince Gerardis, Ryan Condal y Miguel Sapochnik son productores ejecutivos, mientras que Condal y Sapochnik ejercerán además como showrunners.

La serie se filmará en 2021 y su estreno está previsto para 2022.

