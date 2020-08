Muere Manuel “El Loco” Valdés tras larga lucha contra el cáncer

Este viernes 28 de agosto se confirmó el fallecimiento de Manuel "El Loco" Valdés a los 89 años de edad, luego de una larga batalla contra el cáncer.

Fue a través del Twitter del maturino Venga la Alegría en donde la noticia se dio a conocer.

“Lamentablemente falleció a las 3:40 AM de este viernes del gran actor Manuel “El Loco” Valdés. ¡Descanse en Paz! #VLA”

'El Loco' Valdés murió a los 89 años, luego de varios años luchando por ganarle la batalla al cáncer. En abril de 2017, se supo que el famoso comediante mexicano, estrella de programas cono “Ensalada de Locos”, había sido diagnosticado con cáncer de piel.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, explicó en su momento Valdés.

Tras los exámenes, en la biopsia se descubrió que se trataba de un tumor maligno, pero ni eso detuvo el humor del comediante, quien aseguró que hasta le había compuesto una canción a su tumor. “Es maligno, ahí fue cuando inventé esta canción: ‘Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente pero yo soy muy valiente'”, dijo en su momento.

Fuente: Fórmula