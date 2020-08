¡Con el América hasta la muerte! Velan a “El Loco” Valdés con playera de Las Águilas

Manuel El Loco Valdés falleció este viernes 28 de agosto, a los 89 años, en su casa cerca de las 4:00 tras una larga lucha contra el cáncer de piel. Durante ese mismo día fue velado por su familia, quien respetó hasta el último momento el amor que tenía a su equipo, el América.

A las puertas de una reconocida funeraria en Sullivan pocos famosos llegaron para despedirse del comediante, que formó parte de una de las dinastias más importantes del mundo del espectáculo; apenas dos colegas se hicieron presentes, Pepe Magaña y Tomás Goros.

“Tenía 89 años, me parece que es una buena forma de irse, a veces los familiares no queremos que la gente se vaya, pero tienen que hacerlo cuando llegan a determinadas edades. A mí me hizo reír mucho desde que era un niño y aprecio mucho lo que el Loco Valdés nos dio, me quedo con eso, con esa Ensalada de locos, con Héctor Lechuga y Alejandro Suárez, además era tremendo bailarín... era una estrella significativa de nuestro medio”, dijo Goros.

Valdés fue vestido con la playera de Las Águilas para el funeral, momento que resaltó su hijo Marcos en su mensaje de despedida.

“Les quiero decir que aquí estamos todos los hermanos, con toda la buena fe, mi papá está con su carita sonriendo muy lindo con su camisa del América. Se nos fue don Manuel pero se queda en los corazones de todo su público”, expresó Marcos.

