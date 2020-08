Celia Lora y Chumel Torres coquetean en Twitter

A través de su cuenta oficial de Twitter, Celia Lora, coqueteó con Chumel Torres, mediante un tweet lo invitó a salir ya sea al cine o por unos esquites, además le sugirió ser novios.

La situación generó distintas reacciones en la red social, donde ambos fueron muy criticados, pero también aplaudidos. Sobre todo, ella, que sin miedo al éxito advirtió que no dejaría de insistir.

"¿Ya me vas a prestar, Chumel? Piénsalo. Tú, yo, suegro rockero y conservador, ¿qué esperas?", escribió la hija de Álex Lora obteniendo como respuesta un gif de Chumel sonrojado, pero nada más. O por lo menos públicamente.

Como era de esperarse, los internautas se dividieron en dos bandos, los que animan a Chumel a salir con Lora, asegurando que ella está poniéndole todo en bandeja de plata, y los que cuestionan duramente a la modelo por forzarlo a responder de manera pública.

Otros, sin embargo, aconsejaron a Celia no rogarle a Torres, pues dicen, existen muchas otras mujeres mejor que ella, que disfruta de posar diariamente en ropa ligera para Instagram.

Ya vas a prestar @ChumelTorres ? O me voy a la villa? Piénsalo. Tú, yo, suegro rockero y conservador ?

Que esperas? Vamos al cine, un esquite. Se me hace que no voy a dejar de insistir