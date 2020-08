VIDEO: Gaga y Ariana Grande cantan Rain On Me con cubrebocas

Si algo que puede ser un tanto raro es ver a cantantes con cubrebocas, pues estamos acostumbrados a verlos vocalizar, sin embargo la pandemia nos ha mostrado que todo puede cambiar, y éste es el caso donde Ariana Grande y Lady Gaga presentaron su colaboración de los premios MTV Video Music Awards 2020.



¿Los VOCALS que Ariana nos ha regalado durante su actuación de "Rain On Me" en los #VMAs?pic.twitter.com/X1ft5Sckhl

— Ariana Grande Spain (@AGrandeSP) August 31, 2020

Las cantantes interpretaron el tema "Rain on me", con el cual ganaron en el evento. Gaga apareció con un diminuto conjunto púrpura con varios arneses, además de una mascarilla con una pantalla sensible a su voz.



Ariana muestra a través de IG cómo ella y Gaga estuvieron siguiendo TODAS las normas de seguridad durante la grabación de su actuación:



"Muchas gracias por invitarme @ladygaga. Te amo con todo mi corazón siempre..." pic.twitter.com/iLXvlXdqYR

— Ariana Grande Spain (@AGrandeSP) August 31, 2020

Por su parte Ariana Grande apareció con su ya conocido peinado recogido y una mini falta y top morado, mismo que le hicieron lucir una silueta extraordinaria. Ella acompañó su atuendo con un cubrebocas liso color negro. Además, usó unos tenis de plataforma bastante alta.

Durante la melodía, ambas famosas contaron con el apoyo escénico de varios bailarines, pero su desempeño en el escenario bastó para que los espectadores quedaran cautivados con su show. Cabe señalar que una vez más Gaga se llevó las miradas de la gala gracias a sus espectaculares looks con los cuales lució radiante.

Fuente: SDP Noticias