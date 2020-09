Critican a Luisito Comunica por compartir polémica foto con su novia

El youtuber Luisito Comunica, nuevamente ha dado de que hablar, ahora se volvió tendencia en redes sociales luego de que compartiera una polémica fotografía con su novia, lo cual hizo que sus seguidores lo señalaran de tener un comportamiento machista.

El poblano compartió una imagen en la que “presume” el trasero de su novia Arianny Tenorio y lo compara con una botella de mezcal que tiene escrita la leyenda “Mezcal tus nalguitas serán mías”.

De manera inmediata, los seguidores de Luisito comenzaron a expresar su rechazo por la imagen, pues aseguraron que esta promueva la cultura de la violación.

“Si no puedes ver el problema con esta foto, you’re part of the problem. E A S Y”, “¿Qué onda con tu apología a la violación? Machito tenías que ser”, “No tiene nada de gracioso que estes normalizando la cultura de la violacion”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la foto.

Hasta el momento la imagen acumula más de dos millones 400 mil me gusta y se pueden leer toda clase de comentarios, tanto a favor como en contra.

Con información de: SinEmbargo