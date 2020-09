¡Lupillo Rivera confirma! No se borrará el tatuaje del rostro de Belinda

El compositor mexicano Lupillo Rivera afirmó que no se borrará el tatuaje del rostro de Belinda que se hizo en el brazo izquierdo

El cantante mexicano Lupillo Rivera confesó que no se borrará el tatuaje del rostro de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’ que se hizo en el brazo izquierdo, a pesar de que Belinda ya encontró el amor con Christian Nodal, cabe mencionar que esta decisión no es un hecho pues de encontrar pareja y si esta se lo pide accedería a borrarlo de su cuerpo.

“Ese (el tatuaje) se tiene que quedar ahí, así empeñé mi palabra y mi palabra vale. Solamente que si agarro pareja un día de estos y que me lo pida que me lo quite pues entonces ahí si es otro tipo de respeto”, confesó ‘El Toro del Corrido’ durante una entrevista con el programa de espectáculos ‘De primera mano’.

Sin embargo, de acceder a borrar el tatuaje de su cuerpo, Rivera estaría rompiendo una promesa que le hizo a Beli, pues el propio cantante reveló que la intérprete le hizo jurar que nunca se lo quitaría.

Por otra parte, el intérprete de ‘Despreciado’ reconoció que el noviazgo de su excompañera de ‘La Voz’ no le dolió e incluso aprovechó la oportunidad para afirmar que “todavía estoy sobre Mónica y todavía no me marca”.

Sobre qué es lo que opina de la relación entre Nodal y Belinda, el compositor mexicano se limitó a felicitarlos por esta nueva aventura amorosa.

“Hay que dejarlos a ellos disfrutar de su amor, de su momento, de lo que vayan a durar. Les deseo lo mejor del mundo, estoy muy tranquilo, muy feliz y que bueno que la muchacha encontró el amor”, agregó.

Cabe mencionar que desde que se dio a conocer que Beli inició una nueva relación, mucho se comenzó a rumorar sobre el estado de ánimo de Lupillo, esto tras varias publicaciones que este hizo en sus redes sociales.

A pesar de ello, Rivera se mantiene activo en su trabajo y actualmente se encuentra concentrado en su “Gira en el campo” en donde de la mano de miembros de su familia brinda un concierto para inmigrantes campesinos.

