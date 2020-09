¡Hay tiro! Frida Sofía le recomienda a Ninel Conde ir al psiquiatra

Frida Sofía se encuentra en medio de la polémica, pero esta vez por la relación que había mantenido con Larry Ramos, actual pareja de Ninel Conde.

La cantante salió en defensa de su novio y de acuerdo con el programa ‘Suelta la Sopa’ arremetió contra la hija de Alejandra Guzmán. Por eso Frida le responde a la artista y en un contundente mensaje en Instagram le recomienda ir con el psiquiatra.

El pasado 31 de agosto el programa ‘Chisme No Like’ reveló que el actual novio de la también actriz había salido con Frida Sofía y que incluso había intentado estafar a Alejandra Guzmán.

Tras estas afirmaciones, Ninel Conde salió en defensa de Larry Ramos y supuestamente había insinuado que la hija de la famosa se había aliado con su expareja Giovanni Medina para destruir la imagen de su actual pareja.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante la artista se encontraba enterada del romance de Larry y señaló que si ella habla mal de su mamá que se puede esperar que diga de sus anteriores relaciones.

Pero ahora es Frida Sofía quien se defiende a través de sus Instagram Stories y le mandó un contundente mensaje a la cantante.

“Ay, Ninelita, ni te conozco ni me interesa tu vida. A mí simplemente me preguntaron que conocí a Larry y respondí. Créeme, en mi vida he hablado o visto a tu ex”

Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán continúo con sus declaraciones y hablo sobre la pelea que mantiene la famosa para recuperar la custodia de su hijo.

“Y ya que dices ‘que se puede esperar de alguien que habla mal de su mamá’ yo te respondo ‘pues que se puede esperar de una mujer que en plena guerra por custodia de su hijo mal nutrido, prioriza estar defendiendo lo indefendible y queriendo tener otro hijo’”

Frida Sofía

Frida Sofía finalizó su mensaje recomendándole a Ninel Conde ir con un psiquiatra.

“Creo que ya es tiempo deir con el psiquiatra”

Frida Sofía

Fuente: SDP