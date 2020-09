VIDEO: Yuri presume cuerpo y traje de baño ¡carísimo!

No hay duda que hay una generación de actrices que lucen no solo 20 años menos, sino cuerpos envidiables hasta mujeres de 20; es el caso de Yuri quien presume cuerpazo y no sólo eso, sino un traje de baño de diseñador.

No cabe duda que la artista ha impresionado a sus millones de seguidores al posar relajadamente con un traje de baño color blanco y negro de la marca Fendi.

Yuri aparece en un camastro con su increíble traje color blanco y negro, además de un sombrero, unas gafas de sol y un gran bolso que hacía conjunto con la prenda.

Fue en un video donde se puede ver a la cantante derrochando a más no poder su glamour, pues no cabe duda que a pesar de su edad, Yuri se sigue conservando muy bien.

Sin embargo, algo que sorprendió bastante es el costo de todo su guardarropa, pues el sitio oficial de la marca Fendi señaló que la bolsa de Yuri tiene un costo de $42 mil pesos, mientras que el traje de baño asciende a los $14 mil pesos.

“Una mujer conoce sus límites, pero una mujer inteligente sabe que no tiene ninguno...”, escribió Yuri en la publicación”

Hasta el momento su video publicado cuenta con más de 118 mil reproducciones y miles de comentarios de parte de sus seguidores quienes se han quedado con la boca abierta por lo hermosa que luce Yuri.

Fuente: SDP Noticias