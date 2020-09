¿Por Nodal o por el Covid? Belinda no vendrá a Puebla hasta marzo del 2021

La obra de teatro musical "Hoy no me puedo levantar" protagonizada por la polémica Belinda y Yahir se aplazará hasta el 6 marzo del 2021

Debido a la pandemia por el COVID-19, la obra de teatro musical "Hoy no me puedo levantar" protagonizada por Belinda y Yair, cambió de fecha hasta marzo del 2021, prolongando la espera para sus fanáticos ya que, todavía no se tiene permitido los espectáculos por ser lugares que generan aglomeraciones.

A través de una imagen difundida por "Arta producciones" se anunció el cambio de fecha para la obra "Hoy no me puedo levantar", la cual, estaba programada originalmente para el próximo 18 de octubre en el Complejo Cultural Universitario a las 21:00 horas, pese a ello, fue la pandemia por el Coronavirus que provocó que se recorriera la fecha.

Será hasta el 6 de marzo del 2021 que Belinda y Yair vendrán a Puebla, teniendo el mismo recinto y horario de su presentación, sin embargo, cabe recordar que los eventos masivos en Puebla todavía no se pueden realizar debido a la pandemia pues esto podría desatar más contagios en la entidad.

Por último, hace un par de semanas CAMBIO entrevistó a los empresarios de las diferentes casas de producciones que traen a los artistas para dar conciertos en la capital, mismos que también se han visto afectados por el Coronavirus ya que, se han visto obligados a suspender o hasta cancelar sus presentaciones en puerta.