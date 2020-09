Yalitza no sale de la escena, ahora posa junto a Gael García

Yalitza Aparicio mostró ser una actriz a nivel internacional, pues fue nominada al Oscar, reconocimiento al que pocas mexicanas han tenido acceso.

A través de una de sus historias de Instagram, la actriz mexicana Yalitza Aparicio, mostró una foto del recuerdo, donde luce uno de sus vestidos más reveladores que ha portado para una alfombra roja, tratándose de un vestido color rosa, entallado, con un corte a los hombros, adornado con un holán, además de mostrar sus mejores atributos, posando a lado de uno de los actores más importantes del cine mexicano como lo es Gael García.

La foto fue tomada el 8 de septiembre en 2018 cuando ambos actores coincidieron en el Festival de Cine de Toronto, mientras en ese entonces, la actriz Yalitza Aparicio se encontraba en la promoción de la película que la catapulto en la cima del éxito; Roma, a lado del director Alfonso Cuáron tuvo un encuentro con el galante actor Gael García, quien se encontraba promocionando la película de Museo.

Causando un revuelo, debido a que eran los primeros pasos de Yalitza en el mundo del espectáculo, caminando sobre las alfombras rojas y teniendo una visibilidad a nivel internacional a causa de la película. Ahora, años después, Yalitza ha demostrado tener un mayor dominio al estar frente a la cámara, pues usa su imagen para ayudar a las causas sociales que le importan.

Como la igualdad de derechos a las mujeres, al igual que constante activismo por hacer visible a su comunidad, siendo fiel a sus orígenes en Oaxaca. No cabe duda que conforme avanzan los años, Yalitza Aparicio se convierte en todo un ejemplo a seguir, al superarse en diferentes entornos, desde la actuación hasta ser columnista en The New York Times.

Además de ser nombrada como una de las 100 mujeres más influyentes en el medio, pues su constante activismo, además de pláticas y colaboraciones con diferentes organizaciones y marcas han marcado una gran diferencia en la carrera de la actriz. Cabe destacar que recientemente, Yalitza Aparicio también estrenó su canal de YouTube donde comparte una parte de su vida en la plataforma.

Siendo una fiel representante de Oaxaca y de la cultura indígena, Yalitza Aparicio demuestra que con su gran talento que no existen imposibles, además de lucir realmente hermosa frente a la cámara representando con mucho orgullo a México a nivel internacional.

Fuente: Soy Carmín