Lo que nadie en Puebla sabía: Gilberto Brenis de Televisa sale del clóset

A pesar de tener 52 años de edad, el famoso conductor de espectáculos en Puebla, Gilberto Brenis temía decepcionar a su madre por sus preferencias sexuales, pues fue apenas en diciembre del año pasado que le confesó su más grande secreto “Ella lo suponía, pero, ¿Tú sabes lo que es tener ese pinche secreto cargando por tantos años?”.

Fue en entrevista para la revista 360 grados que el conductor nacido en Córdoba, Veracruz, pero poblano de corazón, destapó su misma “caja de Pandora”, pues narró que desde pequeño comenzó a sentir que era diferente por sus preferencias sexuales, además de que no quería causarle otra decepción a su madre, pues mencionó que prefirió estudiar Comunicación en la UDLAP que la carrera de medicina.

De igual forma, el periodista comentó que, a pesar de mostrarse extrovertido frente a las cámaras y con una gran soltura para poder expresarse no es así, pues realmente es tímido y a pesar de que lo han invitado a dar conferencias narró que las ha rechazado porque le da pena hablar frente al público.

“Yo no hablo en público, me han invitado a dar conferencias y siempre digo que no, porque no me gusta, a mí ponme en las cámaras y los micrófonos que quieras, pero no me pongas enfrente gente parpadeando porque me genera mucho conflicto y estrés, pero, también es algo que quiero trabajar y vencer (…) tengo mucho que compartir para apoyar a que las personas se acepten tal y como son” relató para la revista 360 grados.

Asímismo, señaló que a pesar de mostrar un carácter alegre y divertido en los medios de comunicación, no siempre se encuentra con los mismos ánimos, pues mencionó que a pesar de sentirse triste o molesto, tiene que mostrar siempre una buena cara.

“Salir en la tele hace que todo mundo crea que te conoce, cuando en realidad no saben si ese día estás sonriente o estas que te lleva la chingada, porque te acabas de enterar que te pusieron los cuernos y tú estás ahí con tu cara de que no pasa nada, la gente piensa que tu obligación es estar de buenas toda la vida (…) a lo largo de mi vida siempre he ocultado mis temas personales con quien he andado y con quien no”, reveló.

Me pesó mucho aceptarme, apenas le dije a mi madre sobre mi preferencia sexual

El periodista narró que fue apenas en diciembre del año pasado que le confesó a su madre sobre su preferencia sexual a pesar de tener 52 años, pese a ello, señaló que ella ya tenía una ligera sospecha pero, nunca le preguntó para no entrometerse en su vida personal, sin embargo, fue una etapa muy difícil ya que, a lo largo de todos estos años mantuvo su secreto guardado para su familia aunque sus compañeros de trabajo ya lo sabían.

De igual forma, comentó que, fue una decepción amorosa hace dos años que lo orilló a buscar terapia profesional, pues al caer en total depresión y recapacitar, comenzó a “reconstruirse” y ver todas sus cualidades.

“Hoy agradezco lo que me pasó porque gracias a eso he cambiado mi vida en estos meses como no lo cambié hace 50 años (…) me perdoné” comentó.

Además, también narró que tenía miedo de causarle una decepción más a su madre por la carrera que escogió, ya que, con la muerte de su papá comenzó a sentirse responsable de todo lo que acontece en su familia, pues su mamá quería que Gilberto estudiara medicina, sin embargo, escogió comunicación.

Por último, no descartó que en un futuro pueda adoptar un hijo, pues el hecho de tener una pareja del mismo sexo no lo hace menos persona, pues comentó que también es un ciudadano como cualquier otro que paga impuestos como cualquier otro, pues le gustaría brindarle todo el amor como padre a un pequeño que se encuentra en un orfanato.

“Yo no pretendería adoptar un hijo pero, me gustaría poder hacerlo si quisiera, a mí no me hace ser una mala persona por ser gay, tengo principios, moral y ética, y no porque adopte a un hijo quiere decir que seré un padre pervertido, ni lo voy a prostituir, hay muchos niños que necesitan amor” finalizó