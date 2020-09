Los que lloran la muerte de Xavier Ortiz son quienes lo abandonaron: Laura Bozzo

En un mensaje en Instagram, la conductora criticó a las personas que han salido ha decir que era cercano a Xavier Ortiz, pero no estuvieron presentes para apoyarlo y saber que no la estaba pasando muy bien.

El 7 se septiembre se informó la muerte de Xavier Ortiz, de acuerdo con los primeros reportes el famoso se encontraba atravesando una fuerte depresión que lo habría llevado a quitarse la vida.

Ante esta situación, Laura Bozzo arremetió contra los amigos del integrante de Garibaldi, pues aseguró que lo abandonaron y no lo ayudaron en los momentos más difíciles.

En un mensaje en Instagram, la conductora criticó a las personas que han salido ha decir que era cercano a Xavier Ortiz, pero no estuvieron presentes para apoyarlo y saber que no la estaba pasando muy bien.

Su comentario lo realizó cuando una usuaria envió un mensaje en el Instagram de ‘Suelta la Sopa’ donde tachó de farsantes a los amigos del famoso. “Ahora no lo dejan descansar en paz para vender noticia, pero nadie fue para ayudarlo cuando se sentía con problemas, pues no le creo a ninguno que dicen ser amigos, farsantes”, publicó una usuaria.

Ante estas palabras, la peruana señaló que no entiende como hay personas que salen a dar las condolencias, pero nunca estuvieron presentes cuando él más los necesitaba.

“Es una pena porque todos están contigo cuando te va bien, pero si tienes problemas nadie está ahí. Ahora hablan de que son sus amigos, pero amigo es el que está, no sólo en las buenas sino principalmente en las malas, ¿dónde estaban los que dicen ser sus amigos en momentos difíciles?”

Laura Bozzo confesó que ella ha vivido situaciones similares en los que supuestos amigos sólo se manejan por interés.

“Lo digo por experiencia, cuando la he pasado mal todos desaparecen. Pero siempre me aferré a Dios, por eso salí adelante”

Sobre la muerte de Xavier Ortiz, la presentadora puntualizó que es una lástima que las personas vengan a llorar ahora que ya no está, pero nunca se acercaron para ayudarlo en sus momentos más complicados.

“Que no me vengan a llorar aquellos que lo abandonaron en sus peores momentos, una pena que no pusiera todo en manos de Dios, sólo él jamás te falla”

