José Eduardo revela que Aislinn es la consentida en detrás de cámaras De viaje con los Derbez

José Eduardo Derbez, afirmó esta semana en detrás de cámaras del reality que hizo con su papá y hermanos De viaje con los Derbez que Aislinn es la consentida de la familia

A través de su canal de YouTube, José Eduardo recopiló escenas inéditas del programa de Amazon Prime Video. Sobre todo, aparecen su hermano Vadhir y Eugenio Derbez.

Este fue un viaje muy padre para mí. Muy significativo, en el sentido que me acerqué mucho a mi familia. Y me divertí muchísimo”, aseguró el hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

En el detrás de cámaras de De viaje con los Derbez, José Eduardo comparte cómo eran los días de rodaje del reality.

Muchas veces, por presión de mi papá, de querer hacer todo rapidísimo para aprovechar el día, donde nos estábamos quedando el desayuno casi siempre eran huevos duros. O huevo revuelto”, cuenta Derbez.

¿Hay pleito con Aislinn Derbez?

Sin embargo, además de que los seguidores de Derbez notaron que Aislinn no aparece en el video, en un momento José Eduardo cuestiona a su papá. “¿Por qué Ais es la consentida?”, le pregunta.

Durante la conversación, Eugenio Derbez recuerda que, durante dos años, José Eduardo no lo visitó en Estados Unidos porque no tenía sus papeles.

Es que no puede ser que en dos años no pueda arreglar sus papeles. No podía entrar a Estados Unidos. Mejor a El Chapo se lo llevaron al juicio de Nueva York. […] Eso es no tener ganas de ver a tu familia”, le dice el actor cómico.

Es ahí cuando José Eduardo dice directamente:

Aislinn es la consentida. Porque a ella no le exige tanto como a Vadhir y a mí. Bueno, creo que a mí es al que más me exige”, dice el hijo Derbez.

