PXNDX se vuelve tendencia en redes, fans les suplican un reencuentro

A cuatro años de su separación, PXNDX, una de las bandas mexicanas de rock más populares de los años dos mil, volvió a dar señales de vida en redes sociales.

Bastó un mensaje en su cuenta de Facebook para que la agrupación que estuvo integrada por José Madero, Ricky Treviño, Arturo Arredondo y Jorge “Kross” Vázquez generara toda una movilización de la antigua comunidad emo en redes, quienes rápidamente volvieron tendencia sus deseos de un reencuentro.

Pero, ¿de verdad el posible regreso a los escenarios de la banda es la razón que terminó con su inactividad en redes?

Todo comenzó la noche del viernes 11 de septiembre, cuando PXNDX publicó en su perfil de Facebook un mensaje donde invitó a sus fans a seguirlos en Instagram, pero no en la cuenta que tienen verificada (@pxndxmusic), en la que su última publicación data de enero de 2013.

Fue así como surgió el rumor de que la banda estaría preparando su reencuentro, lo que rápidamente hizo eco, no sólo en Facebook e Instagram, sino en Twitter, donde cientos de usuarios volvieron tendencia a la agrupación, publicando una ola de mensajes en los que expresaron sus deseos -casi súplicas- de volver a ver juntos a los oriundos de Monterrey para revivir sus años de emo.

“Si creen que voy a estar esperando como pendejo su regreso, tienen toda la razón"

@luisdru

“Por favor no jueguen con nuestros sentimientos, Todos queremos verlos de nuevo en concierto juntos #FXNDXporSiempre”

@memopm9

“Por Favor no jueguen es mejor que nos digan la verdad, cada publicación relacionada a PXNDX, tanto de Kroos, Pepe, Ricky, Arturo me emocionan ?. Los he esperado tanto tiempo”

@joyervides.11

Para desgracia de la fanaticada, el periodista de espectáculos Alberto Santos informó en su cuenta de Twitter que según sus fuentes, PXNDX no tiene planes de regresar a los escenarios, menos ahora que su vocalista, Pepe Madero está enfocado en la preparación de su nuevo disco, que saldrá al mercado en 2021.

Fuente: SDP