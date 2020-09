¡El fin de una época! TV Azteca no transmitirá la NFL; Enrique Garay iría a ESPN

Por más de 40 años televisión mexicana transmitió NFL, sin embargo este 2020 también acabó con ello. Se acabó ese ritual que acompañaban Enrique Garay, Joaquín Castillo, Eduardo Ruíz, Pablo de Rubens y Pedro Domínguez.

Desde sus tiempos como Imevisión, TV Azteca llevó domingo a domingo lo mejor de la NFL al mediodía en todo México, pero este 2020 marcó el final de una era porque -aparentemente- lo único que tendrán del mejor futbol americano es un resumen a través de sus redes sociales.

¿Enrique Garay a ESPN?

Fueron 30 años de Enrique Garay en TV Azteca narrando la NFL y todo se terminó en 2020, pero el comunicador tendría ya nuevo "equipo" para la temporada porque hay fuertes rumores que sugieren que estará con ESPN en las transmisiones del Monday Night Football.

Si bien no hay algo confirmado, fuentes aseguran que el próximo lunes será el debut de Enrique Garay en ESPN junto a Eduardo Varela en el New York Giants vs. Pittsburgh Steelers.



Te enterarás el lunes ? https://t.co/ddsLhJoy5v

— Eduardo Varela???? (@LaloVarelaTV) September 9, 2020

En una reciente entrevista con Javier Alarcón en YouTube, Garay informó que su vínculo con TV Azteca era solamente por proyectos y que se contrataba como freelance para cualquier medio, por ello es que actualmente narra los Playoffs de la NBA a través de NBA League Pass y aparentemente estará con ESPN para la NFL.

Fuente: Medio Tiempo