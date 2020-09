Bárbara de Regil celebra fiestas patrias ¡con comida japonesa!

Una vez más, Bárbara de Regil causó polémica en redes sociales, pues compartió su celebración con motivo a las fiestas patrias, sin embargo decidió festejarlo con comida japonesa.

A través de sus Instagram Stories la actriz comartió que debido a la contingencia por el Covid-19, había decidido hacer una reunión con su familia.

Pese a que Bárbara de Regil festejó en su casa, decidió hacer una gran decoración en su patio para sorprender a su familia. En unos videos, la actriz compartió que es una fecha muy importante ya que más allá de las fiestas patrias también celebra un aniversario con su pareja.

A pesar de que contó con grandes cosas, lo que se le olvidó es la comida mexicana, por lo que la famosa celebró las fiestas patrias con comida japonesa.

Fue la misma influencer fitness que confesó que no había fallado en los antojitos mexicanos ya que se había decantado por los alimentos de otro país.

“Se me olvido enseñarles de las cosas más importantes de hoy, el Ryoshi con nosotros. Falle en la comida mexicana”Bárbara de Regil

De acuerdo con Bárbara de Regil, aunque el 15 de septiembre no contaron con la comida mexicana, todavía podían aprovecharla en el 16.

“De hecho mi mamá me dijo ‘Y los chiles en nogada’ y yo mañana 16 no los echamos porque no, taquitos, chiles en nogada, chilaquiles, todo. Hoy toco Ryoshi porque la neta amo la comida japonesa”

Fuente: SDP