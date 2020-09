Paty Navidad asegura que la mayoría de los mexicanos son más racistas que Trump

Nuevamente Paty Navidad está en el ojo del huracán, pues recientemente ha mostrado su apoyo incondicional al republicano Donald Trump, asegurando a través de su cuenta de Twitter que hay mexicanos mucho más racistas que el mismo empresario y socialité.

Así lo hizo saber en su cuenta de Twitter al asegurar que aunque no es ciudadana estadounidense, sí es americana porque vive en el continente americano.

No se porque tanto escándalo con el racismo, son buenos para identificar cuando los demás lo son, pero no aceptan que aquí viven millones de racistas. La mayoría de los mexicanos son más racistas que Trump. Joe Biden apoya el legalizar la pedofilia, es un pedofilo.¿Que es peor?? https://t.co/VAR3S7Oa47

Patricia Navidad asegura que Donald Trump es el mejor líder para la región del continente americano, puesto que no permitirá el avance del socialismo en la región.

GUSTE O NO, ESTEMOS DE ACUERDO O NO, #Trump Es la mejor opción para detener la destrucción del mundo y de la humanidad, reconstruir Latinoamérica y hacer AMERICA GRANDE. REPUBLICANOS PRO-VIDA Y FAMILIA❤️.DEMÓCRATAS PRO-MUERTE Y PEDOFILIA? P.d. No se enojen, mejor investiguen ...