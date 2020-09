¡Ay Dios! Belinda recibe amenazas de muerte tras rumores de boda con Christian Nodal

Luego de que Belinda y Christian Nodal confirmaron su noviazgo, han causado gran polémica pues muchas personas dudan que se trate de una relación real ya que consideran que es una estrategia de publicidad.

En algunas ocasiones la pareja ha defendido su amor, incluso han hablado de una posible boda a futuro. Pero, un usuario denunció que la también actriz ha recibido diferentes amenazas de muerte.

A través de redes sociales un seguidor de Belinda reveló que luego de que Christian Nodal hablará públicamente sobre planes de casarse, la famosa cantante comenzó a recibir mensajes amenazándola y además se involucra a Lupillo Rivera.

Se trata de la cuenta @666te_voy_a_matar_belinda la que envía comentarios amenazando de muerte a la actriz.



“Belinda no voy a permitir que te cases con Nodal. Ni tu mamá lo va a permitir. Te voy a matar amor mío porque si no eres para mí no serás para nadie. Guadalupe Rivera Saavedra nunca pierde”, son algunos de los mensajes que supuestamente habría recibido.

De acuerdo con el seguidor, la cuenta anónima no ha revelado su identidad, aunque estaría utilizando el nombre del hermano de Jenni Rivera.

