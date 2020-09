¿Ya viven juntos? Belinda comparte íntimo momento con Nodal (VIDEO)

A pesar de que ellos lo niegan, sus fans siguen con la duda de si ya viven juntos, pues la guapa Belinda compartió en sus historias de Instagram un íntimo momento con Nodal.

En el video vemos que la pareja está en una habitación con piso de madera y una gran cama matrimonial, y es Belinda quien graba a Nodal, quien se dejó ver con unas infantiles pantuflas en forma de pato.

En una de las más recientes entrevistas que el intérprete de “Adiós Amor” ofreció a Adela Micha, Nodal fue claro en asegurar que aún no vive con su novia, pues la periodista se lo preguntó cuando notó que en pleno enlace estaba la rubia, quien se acababa de despertar de la habitación del hotel donde el músico se alojaba.

Eso sí, Nodal dejó más que claro que este año, es decir, ya sea en septiembre, octubre, noviembre o diciembre, le dará el anillo de compromiso a Belinda y en 2021 llegarán al altar, pues asegura, están muy enamorados.

Es tanto el amor que se tiene la pareja, que pese a llevar menos de seis meses de relación, ambos decidieron tatuarse su amor por el otro.

Ante la pregunta del famoso tatuaje de su pecho con los ojos de Belinda, Nodal explicó: “Amo los tatuajes con significados y espero no equivocarme y si me equivoco no pasa nada, porque conocí a un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. Ella tiene los ojos más hermosos del mundo y yo los tengo aquí”.

Fue los primeros días de agosto cuando la misma producción de “La Voz Azteca” se encargó de compartir la noticia de que Belinda y Nodal se habían enamorado en el set y ahora son novios.

La audiencia quedó en shock al conocer el nuevo romance de Belinda y su “amor” logró lo que los participantes no pudieron en todo lo que ha durado “La Voz”, posicionarla igual que su competencia de “Guerreros 2020” (algo que no había pasado) y por primera vez, registrar las audiencias más altas en esta temporada.

Y es que, usualmente, “La Voz Azteca”, que se transmitía los lunes y martes, lograba una audiencia de entre 1.1 y 1.2 millones de espectadores, pero en cuanto Beli y Nodal hicieron público su romance, la expectativa del público por verlos cantar a dueto (y ver si había un beso) hicieron que el reality show alcanzara su audiencia más alta: 1.4 millones, registrando el pico más alto en el bloque donde los “tortolitos” actuaron, en donde llegaron hasta 1.6 millones.

