Yo ayudé a Xavier Ortiz con 100 mil pesos antes de su suicidio: Carlos Trejo (VIDEO)

En un video publicado en Instagram el cazafantasmas arremetió contra las personas que aseguraron que apoyaron al famoso y no lo hicieron. Al respecto detalló que en una ocasión le dio 100 mil pesos.

El pasado 7 de septiembre se confirmó la muerte de Xavier Ortiz, varias personalidades del medio del espectáculo lamentaron su partida asegurando que era una gran persona.

De acuerdo con el experto en paranormal, el cantante habría recibido el dinero en 2011 tras sufrir un fuerte accidente en motocicleta.

“Estaba en una situación muy dura porque no tenía el capital que requería para lo de su accidente, yo me atreví a prestarle al señor una cantidad, yo le dije que no era tanto un préstamo, era una forma de apoyarlo, en total lo que le entregué fue una cantidad de 100 mil pesos”

Carlos Trejo

Carlos Trejo puntualizó que le molesta todas las celebridades que han señalado que ayudaron económicamente a Xavier Ortiz, cuando no fue así.

“Lo hice de corazón hacia él, no se me hace ético que las personas se anden levando el cuello diciendo que lo apoyaron en el accidente”

Carlos Trejo

Fuente: SDP