Videollamada entre Jennifer Aniston y Brad Pitt conmovió a sus fans (VIDEO)

– Hola, Aniston

– Hola, Pitt

– ¿Cómo te va?

– Bien cielo ¿cómo te va a ti?

– Estoy bien.

Apenas unos segundos de saludo han bastado para revolucionar nuevamente a los internautas. Tras el viral reencuentro en el backstage de los Screen Actors Guild Awards, Brad Pitt y Jennifer Aniston se han reencontrado en la lectura de guion de la película de 1982 Aquel excitante curso, aquella que protagonizó un jovencísimo Sean Penn y que, para celebrar su aniversario el actor Dane Cook ha organizado un evento virtual solidario para recaudar fondos para las organizaciones Core y Reform. La lectura se retransmitió a través de Facebook y de TikTok.

El evento contó con Sean Penn y un buen número de estrellas, todas dirigidas por el presentador Jimmy Kimmel. Un elenco de altura que también incluía a nombres como Julia Roberts, Morgan Freeman, Matthew McConaughey o Shia LaBeouf que sonrieron encantados ante las palabras que se dedicaron Jennifer Aniston y Brad Pitt durante la transmisión.

Tras el saludo inicial el colofón final fue una escena con tensión sexual entre los personajes, donde el personaje de Brad Pitt fantaseaba con el de Aniston. Otro aliciente para recuperar la fantasía favorita de Internet: el afán por emparejar a la antigua pareja.

Brad Pitt y Jennifer Aniston se divorciaron en 2005 tras cinco años de matrimonio, debido a la aventura extramatrimonial de Pitt con Angelina Jolie en el rodaje de Sr. y Sra Smith. Desde entonces, y a pesar de que Jennifer Aniston ha seguido cosechando éxitos –está nominada a los Emmy que se celebran este fin de semana– a la intérprete le sigue acompañando una imagen pública de ‘pobre mujer’ que arrastra desde su mediática ruptura.

Los titulares sobre la “novia de América” pasaron a anteponer el adjetivo “desdichada” de ahí en adelante, reduciéndola a un arquetipo novelesco que poco o nada se corresponde con la realidad y pese a lo mucho que insista en la plenitud de su vida actual. Primero fue la prefabricada rivalidad con Angelina Jolie, que forzó a la opinión pública a decantarse por la chica buena convertida en víctima (#teamAniston) o por la bomba sexual rompehogares (#teamJolie). Después llegaría su divorcio del actor y guionista Justin Theroux (The Leftovers), cuando los fans parecían descansar por fin tras décadas de soltería –para ellos– insatisfactoria. Entre medias, lamentos por una carrera en Hollywood que no cumplió con las altas expectativas marcadas y la sempiterna pregunta sobre por qué no tiene hijos y si eso la convierte en una mujer más vacía que el resto. Aniston llegó incluso a publicar una carta en la que evidenciaba su “cansancio” ante el escrutinio que sufría por parte de los medios. Este 2020 los medios vuelven a obsesionarse con ella, pero siempre fantaseando con su reencuentro con el que fuese su marido hace más de quince años.

Officially the cutest moment of 2020 ?

“Hi Aniston.”

“Hi Pitt”

“How ya doin?”

“I’m good honey, how are you?”

“I’m alright”

I’m losing my everlovin mind over here ?? pic.twitter.com/kLHLpI01KF