Ninel Conde es una roba maridos: Paty Muñoz (VIDEO)

Durante el programa 'El Minuto Que Cambió Mi Destino', Ninel Conde reveló que José Manuel Figueroa le fue infiel con Paty Muñoz y que ella se había encargado de darlo a conocer a la prensa, situación que le había dolido mucho.

Ahora actriz le responde a la cantante y asegura que ella no es una “roba maridos”.

En entrevista para ‘Sale el Sol’, Paty Muñoz aseguró que ella no fue la culpable del fin de la relación de Ninel Conde y José Manuel Figueroa.

“Yo siempre he pensado que no existe una mujer que te pueda quitar a un hombre, eso es mentira, cuando un hombre te es infiel, es porque ya no quiere estar contigo, no nos hagamos"

Paty Muñoz

Posteriormente arremetió contra la famosa y la tacho de una “roba maridos” e incluso se refirió al problema legal que enfrenta con Giovanni Medina por la custodia de su hijo.

“Yo no tengo necesidad de quitarle nada a nadie, soy una mujer decente, honesta, no soy una mujer perfecta, pero al menos no soy roba maridos ni nunca he salido con casados, entonces, hay que ver el historial también de la señora, las regadas que ha dado por la vida y el pobre niño ahí abandonado"

Paty Muñoz

"Se le van las cabras a la señora, lo que se ve no se juzga, yo tengo la edad que tengo, y si digo que tengo 30 pues ni me la van a creer, para qué voy a andar de hocicona, a parte a mí, mi edad no me afecta en lo absoluto… me río, la disciplina y la constancia dan resultados, hay que hacer ejercicio y comer bien, no todo es ponerse globos"

Paty Muñoz

Fuente: SDP