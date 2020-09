¡Ya superó a Belinda! Lupillo Rivera presenta a su nueva conquista (VIDEO)

El cantante de regional mexicano, Lupillo Rivera, presumió a través de sus redes sociales a su nueva conquista con lo que confirmó que ya superó a Belinda, sin embargo, pese a que su corazón ya tiene dueña, ‘El Toro del Corrido’ sostuvo que sigue siendo un mujeriego.

“Orgullosamente soy un mujeriego porque Dios hizo a las mujeres bellas. El corazón mientras palpite tiene que enamorarse, tiene que entregar amor y tiene que dar amor a la mujer que lo reciba”, detalló en entrevista con los medios previo a su ‘Gira en el Campo’.

Asimismo, Rivera señaló que gracias a las mujeres es que ha podido seguir con su carrera musical pues son ellas su fuente de inspiración para componer y cantar.

“Lo más hermoso que existe en la tierra son las benditas mujeres y si no fuera por las mujeres no cantara, no sintiera, no tuviera corazón, no tuviera amor y por eso hay que cantarle, por eso los hombres les cantamos a lo más bello que existe que son las mujeres”.

Fue por medio de su cuenta de Instagram donde el intérprete de ‘Despreciado’ compartió un video en el que presentó a su nueva novia quien luce varios años más joven que él y con quien se encuentra compartiendo un trago e intercambiando algunas palabras.

“Antes de que alguien más te lo cuente… Hoy quiero compartir con ustedes que me encuentro feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en mi camino a una mujer como ella …

Amor, gracias por lo que has hecho en mí durante este tiempo, por tu sonrisa y tus abrazos en los momentos que más los necesito”, es parte del mensaje que Lupillo colgó junto al clip.

Sin embargo, pese a los felices que ambos lucen, los internautas calificaron el romance como un “montaje” empleado para que el cantante demuestre que ya superó a Belinda.

Con información de: Grupo Fórmula